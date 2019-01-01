مؤشرات على حوار بين المعارضة والسلطة في موريتانيا لحل أزمة ما بعد الانتخابات

عقد طرفا الساحة السياسية في موريتانيا، الثلاثاء، لقاءاً هو الأول من نوعه لحلحلة ما بات يعرف بالأزمة الانتخابية التي أعقبت اقتراع 22 يونيو الماضي ونتجت عن رفض مرشحي المعارضة الاعتراف بفوز مرشح الاغلبية الحاكمة في الانتخابات.



وقال بيرام ولد الداه ولد أعبيد الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات إن مرشحي المعارضة اجتمعوا اليوم بوزير الوظيفة العمومية في الحكومة سيدنا عالي ولد محمد خونا، الذي يرأسٍ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وناقشوا معه سبل اطلاق حوار سياسي بين الطرفين لحل لتطبيع العلاقات بين طرفي الساحة السياسية وتجاوز أزمة الانتخابات.



وقال ولد أعبيد بعد اللقاء وبحضور وزير الوظيفة العمومية إنه كان "لقاء تمهيدياً للحوار" وأنه جرى في أجواء إيجابية من شأنها أن تساهم في تهدئة الأجواء وتنقيتها للخروج من الأزمة".



وأوضح ولد أعبيد أنه خلال اللقاء طرحت مختلف النقاط التي من شأنها تنقية الأجواء بداية بالإفراج عن المعتقلين، وفي مقدمتهم الصحفي أحمدو ولد الوديعة، بالإضافة إلى وقف المتابعات القضائية في حق المعارضين في الخارج.



وأكد ولد أعبيد أن مواقف مرشحي المعارضة الأربعة موحدة، وأنها ستدخل الحوار ككتلة واحدة، لأن "المعارضة موحدة اليوم كما لم تكن في أي وقت سابق".



وكان مرشحو المعارضة الأربعة قد دعوا إلى حوار مع السلطة لتهدئة الأوضاع، وتطبيع الساحة السياسية بعد رفض المعارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية.



وشهدت البلاد أعمال شغب واحتجاجات ضد فوز مرشح الأغلبية محمد ولد الشيخ الغزواني بنسبة 52 % في الدور الأول للانتخابات الرئاسية الماضية.