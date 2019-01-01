قال مسؤول بقطاع النفط العراقي، الثلاثاء، إن متوسط صادرات النفط الخام العراقية من الموانئ الجنوبية بلغ 4ر3 مليون برميل يوميا.

وقال احسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة في تصريح للصحفيين في محافظة البصرة إن "معدل صادرات النفط الخام من الموانئ الجنوبية في محافظة البصرة يبلغ حاليا 3 مليون و400 الف برميل يوميا وان توجيهات وزارة النفط تنص على استقرار معدل التصدير بالمعدل المعلن بما يدعم قرارات منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك) باستمرار خفض الانتاج حفاظا على أسعار مستقرة للنفط الخام عالميا".

وأضاف أن "وزارة النفط مستمرة في مفاوضاتها مع شركة اكسون موبيل الامريكية بغية التوصل الى اتفاق حول بعض النقاط الخاصة بالعنوان التجاري لعقد استثمار مشروع الجنوب المتكامل وان كافة التفاصيل خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية لكونه مشروع اتحادي واقتصادي متكامل".

وذكر أن العديد من الشركات الأجنبية العاملة في جنوب العراق أكدت بقائها في العراق رغم التوترات الأمنية في المنطقة.