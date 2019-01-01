 استقرار صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية عند مستوى 3.4 مليون برميل يوميا - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يوليه 2019 1:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

استقرار صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية عند مستوى 3.4 مليون برميل يوميا

البصرة (العراق) - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 12:03 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 12:03 ص

قال مسؤول بقطاع النفط العراقي، الثلاثاء، إن متوسط صادرات النفط الخام العراقية من الموانئ الجنوبية بلغ 4ر3 مليون برميل يوميا.

وقال احسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة في تصريح للصحفيين في محافظة البصرة إن "معدل صادرات النفط الخام من الموانئ الجنوبية في محافظة البصرة يبلغ حاليا 3 مليون و400 الف برميل يوميا وان توجيهات وزارة النفط تنص على استقرار معدل التصدير بالمعدل المعلن بما يدعم قرارات منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك) باستمرار خفض الانتاج حفاظا على أسعار مستقرة للنفط الخام عالميا".

وأضاف أن "وزارة النفط مستمرة في مفاوضاتها مع شركة اكسون موبيل الامريكية بغية التوصل الى اتفاق حول بعض النقاط الخاصة بالعنوان التجاري لعقد استثمار مشروع الجنوب المتكامل وان كافة التفاصيل خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية لكونه مشروع اتحادي واقتصادي متكامل".

وذكر أن العديد من الشركات الأجنبية العاملة في جنوب العراق أكدت بقائها في العراق رغم التوترات الأمنية في المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك