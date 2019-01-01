ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا طفيفا في التعاملات الأمريكية الثلاثاء، في ظل توخي المتعاملين الحذر انتظارا لصدور بيانات المخزون الأمريكي.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 17ر0 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 83ر57 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل، بعد أن كان قد تراجع إلى 29ر57 دولار للبرميل.



كان سعر الخام قد ارتفع أمس بمقدار 15ر0 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 66ر57 دولار للبرميل.



ومن المتوقع تراجع الطلب العالمي على الطاقة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد نتيجة تأثير الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.



في الوقت نفسه يترقب المتعاملون تداعيات التوترات الجيوسياسية الدولية وقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة استمرار العمل بقرار خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا حتى مارس المقبل.