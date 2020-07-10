شركة مصر للطيران تعلن عن وظائف جديدة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عن حاجة قطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة للعديد من الوظائف في مجال الهندسة بتخصصاته المختلفة، ومشرفي المشروعات والمباني وذلك عن طريق التعاقد.



وتتعدد التخصصات المطلوبة في تلك الوظائفين، منها: مهندسين ميكانيكا ومعماري ومدني وكهرباء قوى وكهرباء اتصالات (تيار خفيف)، بالإضافة إلى مشرفين في تبريد وتكييف الهواء وهندسة كهربائية وتشييد وبناء.



وتتطلب الوظائف شروطا عامة وهي:



1- ذكور فقط لا يزيد أعمارهم عن 28 عاما.



2- أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدوا ببطاقة تحقيق الشخصية.



3- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات



4- يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة بدون طلب بديل مستقبلا.



5- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها.



6- استيفاء مطالب التأهيل طبقا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.



7- توريد المصروفات الإدارية بواقع 20 جنيها للمؤهل العالي و15 جنيها للمؤهل المتوسط بخزينة الشركة لا ترد.



8- يتم تقديم الطلبات على الموقع الموارد البشرية بالشركة القابضه لمصر للطيران HRHolding.Egyptair.com وذلك مع تقديم صور للمستندات المطلوبة bdf خلال الفترة من 16 من يوليو 2020 حتى 25 من نقس الشهر.



9- تطبق القوانين واللوائح المعمول بها.