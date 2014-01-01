تقرير: اعتقال قاض في كمبوديا بعد أن قتل امرأة بسيارته

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وجهت اتهامات لقاض في كمبوديا بالقتل غير العمد بعد ما يزعم عن قيامه بصدم لصة بسيارته.

وتردد أن اللصة المزعومة التي تدعى ساي كيمني/30 عاما/ كانت تحاول الفرار على متن دراجة نارية بعد أن خطفت حقيبة القاضي وهي اللحظة التي رصدتها دوائر تليفزيونية مغلقة وتم نشرها صباح اليوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الحقيبة تحتوي على عشرة آلاف دولار، طبقا لما ذكرته صحيفة "بنوم بنه بوست" مساء أمس الخميس.

ووقع الحادث بعد ظهر أمس الأول الأربعاء في بنوم بنه.

وقال القاضي، كونج خيمارا للشرطة إنه كان يطارد كيمني بسيارته. وأضاف أنه صدمها، بينما كان ينحرف لتفادي سيارة أخرى، حسب التقرير.

وقال مسؤول بالشرطة للصحيفة إن الشرطة وجهت اتهامات لخيمارا بالقتل غير العمد وتم إحالة قضيته للمحكمة. وذكر مسؤول قضائي أن ممثل ادعاء يحقق في القضية.