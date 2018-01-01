ميجان ماركل ترفع دعوى قضائية لمنع صحيفة بريطانية من كشف هويات صديقاتها

رفعت ميجان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري، دعوى قضائية اليوم الخميس، لمنع صحيفة شعبية بريطانية من كشف أسماء خمسة من صديقاتها اللائي يعتبرن شاهدات محتملات في دعوى حماية الخصوصية القائمة ضد الصحيفة.

وبدأت جلسة استماع في محكمة بريطانية في نيسان/أبريل الماضي، بشأن دعوى حماية الخصوصية التي تطالب بها ميجان ضد صحيفة ميل أون صنداي، لنشرها مقتطفات من رسالة أرسلتها إلى والدها المنفصل عنها، توماس ماركل البالغ من العمر 75 عاما.

ورفعت ميجان دعوى قضائية لمنع الصحيفة وناشرها، أسوشيتد نيوزبيبرز، من كشف هوية خمسة من صديقاتها.

ونقلت مجلة "بيبول" الأمريكية الإخبارية مقتبسات عن النساء الخمس دون أن تكشف هويتهن في العام الماضي في إطار حديثها عن الرسالة.

وهددت صحيفة "ميل اون صنداي" بالكشف عن أسماء النساء الخمس، طبقا لمصدر مقرب من الممثلة السابقة ميجان المولودة في الولايات المتحدة.

ونقلت المجلة الأمريكية مقتبسات لـ "أفضل الصديقات" الخمس لميجان في قصة تحدثت عن رسالة ميجان إلى والدها بعد وقت قصير من زواجها من هاري في عام 2018.