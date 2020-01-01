تقرير: هونج كونج تعتزم طلب شهادة خال من كورونا من القادمين من دول عالية الخطورة

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، اليوم الجمعة، أن هونج كونج تعتزم أن تطلب من الآلاف من القادمين من دول "عالية الخطورة" تقديم شهادة تؤكد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، قبل بدء رحلاتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين، لم تكشف هويتهما، القول إن مسؤولي الصحة في هونج كونج صنفوا باكستان والهند ونيبال وبنجلاديش وجنوب أفريقيا ضمن فئة الدول عالية الخطورة، وذلك بسبب انخفاض معدلات إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أعلنت هونج كونج في وقت سابق تسجيل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في المدينة، أمس الخميس.