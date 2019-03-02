عاجل – اتحاد اليد يدرس إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري خارج مصر

يدرس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من الموسم الحالي لدوري المحترفين، خارج مصر، كنوع من أنواع الترويج لكرة اليد المصرية في الفترة الحالية، وذلك على غرار إقامة مباراة السوبر في كرة القدم خارج مصر.

ويتبقى لتحديد بطل دوري المحترفين جولتين، يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

وقال مصدر داخل اتحاد اليد لـ"الشروق" أن مجلس الإدارة يبحث مخاطبة الشركة الراعية للاتحاد من أجل دراسة هذا المقترح وإمكانية إقامة قمة الأهلي والزمالك وكذلك لو لجأ الفريقان لمباراة فاصلة في حال فوز الأهلي في المباراة الختامية، خارج مصر سواء في إحدى الدول العربية أو دولة أوروبية، ومطالبة الشركة الراعية بتحديد موعد مناسب لإقامة المباراة.

جدير بالذكر أن اتحاد اليد كان قد أعلن عن استئناف مباريات الموسم الحالي، وحدد سبتمبر المقبل للإعلان عن موعد استئناف دوري المحترفين، بينما تعود باقي المسابقات منتصف أغسطس.