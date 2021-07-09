أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، إلى أنه تم حتى الآن إعطاء 49.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بنحو 472 ألفا و6 جرعات في اليوم الواحد. واستنادا إلى هذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المكسيك 10 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 29 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2.58 مليون إصابة، وتم تسجيل 234 ألفا و675 حالة وفاة. وجرى تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك قبل عام و19 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.