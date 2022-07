أمين عام الأمم المتحدة: أسعار الغذاء عالميا الأعلى منذ عقد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن «عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع، آخذ في الارتفاع»، منوهًا إلى أن «أسعار المواد الغذائية عالميًا بلغت أعلى مستوياتها منذ عقد».

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «لن نصلح هذه الأزمة العالمية إلا من خلال العمل العالمي، يجب أن نتحرك الآن لإنقاذ الأرواح».

وأفاد تقرير للأمم المتحدة قدّم أدلة جديدة على أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030، بأن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم قد ارتفع إلى حوالي 828 مليون شخص في عام 2021، أي بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ عام 2020 و150 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد-19 (1).

ويقدم إصدار عام 2022 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، معلومات محدثة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، بما في ذلك آخر التقديرات لكلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمّلها.

وينظر التقرير أيضًا في الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها أن تعيد توجيه دعمها الحالي للزراعة، من أجل خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية، مع أخذ محدودية الموارد العامة المتوافرة في أنحاء كثيرة من العالم في الحسبان.

وشارك في إصدار التقرير اليوم كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الصندوق)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي (البرنامج)، ومنظمة الصحة العالمية.

The number of people facing hunger is growing.



Food prices are at their highest in a decade.



Only through global action will we fix this global crisis. We must act now to save lives.

