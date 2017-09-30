اليونان تأمل أن يؤدي اجتماع ميتسوتاكيس وأردوغان المرتقب إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين

يأمل المسئولون اليونانيون أن يؤدي اجتماع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد غد الأربعاء، وهو الأول لهما منذ 16 شهرا، إلى ترسيخ العلاقات الهادئة نسبيا بين البلدين، والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الاثنين.



إلا أن الحكومة اليونانية على دراية أيضا بأن تطلعات تركيا للسيطرة على شرق البحر المتوسط، إلى جانب عقيدة "الوطن الأزرق" التوسعية التركية المثيرة للجدل، هي ركائز أساسية بالنسبة لسياسة تركيا، وأن الاضطرابات المتكررة خلال الأعوام القليلة الماضية، هي نتيجة مباشرة لطموحات تركيا في الهيمنة الإقليمية.



ومن المقرر أن تُعقد ثلاثة اجتماعات منفصلة بين المسؤولين اليونانيين والأتراك، على هامش انعقاد قمة حلف شمال الاطلسي (ناتو) التي سوف تستمر لمدة يومين في فيلنيوس بليتوانيا، حيث سيكون هناك لقاء بين ميتسوتاكيس وأردوغان، سيحضره مسؤولون آخرون أيضا؛ فيما سيكون اللقاء الثاني بين وزيري الخارجية الجديدين، جيورجوس جيرابيتريتيس وهاكان فيدان. وسيكون اللقاء الثالث بين وزيري الدفاع الجديدين، نيكوس ديندياس وياسار جولر.