- ليلى عز العرب: شخصية سامنتا في الكبير بمثابة عفريت يطاردني

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن حياتها الشخصية بمثابة خط أحمر، مشيرة إلى أن هناك فرقًا بين ليلى الفنانة وليلى الإنسانة، لافتة إلى أن رحيل زوجها كان بمثابة صدمة قاسية: "فمن النادر أن تجد الست زوجاً جميلاً صادقاً، هو معايا على طول وبحبه وواحشني وقصاد عيني رغم إنه رحل عني".

وأضافت "ليلى"، خلال حديثها إلى برنامج "حواديت الناس"، المذاع عبر قناة الشمس، تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، أن دخولها مجال التمثيل يشبه رحلة "إلياس في بلاد العجائب"، مشيرة إلى أنها ظهرت كومبارس في فيلم "معالي الوزير"، ورغم أنها شاركت في مشهد بسيط، لكن استغرق تصويره يومًا كاملًا.

وأكدت أنها استفادت كثيراً من التعامل مع العمالقة من الفنانين والمخرجين، موضحة أن أصعب فترة بالنسبة لها كممثلة كانت الفترة الأولى، حيث التجارب العديدة، متابعة: "وقتها كان أهلي بيقولوا علي إني مجنونة، لكن زملائي كانوا مرحبين بهذه الخطوات".

وواصلت: "ثم جاءت خطوة فيلم ألف مبروك، ووقتها كان الجمهور بيلقبني بأم أحمد حلمي، وهى الشخصية اللي مثلتها في الفيلم، وده عشان وقتها ميعرفوش اسمي"، متابعة: "بعد نجاح شخصية سامنتا في مسلسل الكبير، تقدمت باستقالتي من عملي، وتفرغت للتمثيل".

وعن مسلسل "الكبير"، قالت إنه كان خطوة مهمة في حياتها، مشيرة إلى أن نجاح العمل جعل شخصية "سامنتا" بمثابة عفريت يطاردها، لافتة إلى أن الفنان أحمد مكي ليس كوميديان، لكنه لديه القدرة الكبيرة على المزاح وإضحاك الجمهور.

وأوضحت أنها من الشخصيات التي تعشق التجديد باستمرار، فضلًا عن أنها لا تزال تعشق الإذاعة؛ لا سيما أنها من الجيل الذي تربى على الراديو، مشيرة إلى أنها تسعى حاليًا إلى دخول عالم الأزياء.