فرع ثقافة الشرقية يُعلن انطلاق فعاليات مهرجان أهالينا الصيفي بمدينة ههيا

أعلن أحمد سامي خاطر، مدير عام فرع ثقافة الشرقية، انطلاق فعاليات مهرجان (أهالينا الصيفي) بنادي ههيا الرياضي، حيث تبدأ الفعاليات يوم الخميس 11 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم السبت 13 يوليو 2024.

وأوضح مدير عام فرع ثقافة الشرقية، في بيان اليوم، أن فعاليات المهرجان تنطلق تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حيث ينطلق المهرجان برئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

وأشار مدير فرع ثقافة الشرقية، إلى أن الفعاليات تأتي ضمن البرنامج الثقافي الفني المكثف الذي أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الإجازة الصيفية، في إطار مبادرة (ثقافتنا في إجازتنا) والتي تشهد فعاليات متنوعة بمختلف المحافظات.

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية، أن فعاليات اليوم الأول ستشهد افتتاح معرض للحرف التراثية (الخيامية) للفنانة سالي نصر، بجانب لقاء مفتوح حول (حقوق الإنسان) يشارك به غريب عبدالعال، مدير التعليم الابتدائي بإدارة ههيا التعليمية سابقا، وعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف، فيما تتواصل الفعاليات في اليوم التالي مع لقاء احتفالي بالعام الهجري الجديد من تقديم الحسيني رشاد، مدير قسم الجودة بإدارة ههيا التعليمية سابقا، يعقبه مجموعة من الأناشيد والابتهالات لفرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح، وفي اليوم الثالث والأخير تنظم مكتبة ههيا لقاء حول (الهجرة غير الشرعية) يقدمه غريب عبدالعال، يعقبه باقة من الأغاني الطربية والوطنية تتغنى بها فرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو قطب السيد.