شهدت لجان مدرسة الأورمان الإعدادية بنين بحي الدقي، صباح اليوم الخميس، انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء آخر امتحانات ماراثون هذا العام، وسط إجراءات مشددة من قِبل قوات الأمن والإدارات التعليمية، لضمان سير اللجان في أجواء هادئة وخالية من محاولات الغش أو الإخلال بالانضباط.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء للمرة الأولى كمادة إجبارية، فيما يخوض طلاب الشعبة العلمية امتحاني الأحياء لشعبة "علمي علوم"، والرياضيات التطبيقية لشعبة "علمي رياضة"، والتي تُدمج لأول مرة في ورقة واحدة تشمل فرعي الاستاتيكا والديناميكا، ضمن النظام الجديد.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب من الثامنة والربع صباحًا وحتى التاسعة، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث تولى أفراد الأمن تنظيم دخول الطلاب في صفوف منتظمة، مع التأكيد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة، أو أي أدوات إلكترونية، أو مواد معدنية، أو متعلقات التدخين، فضلًا عن فرض كردون أمني في محيط اللجنة لضمان عدم التجمهر والحد من المخالفات.

ورصدت «الشروق» حالة من الترقب المشوب بالأمل بين الطلاب وأولياء الأمور، في ختام موسم الامتحانات، حيث قالت الطالبة منة عبد العزيز، من الشعبة الأدبية: "إنها المرة الأولى التي نخوض فيها تجربة امتحان الإحصاء كمادة أساسية، ونتمنى أن تكون تجربة موفقة لا تضيع مجهودنا طوال العام، وتسعدنا في اليوم الأخير".

فيما أعرب الطالب يحيى محمود، من شعبة علمي رياضة، عن تفاؤله بمادة الرياضيات التطبيقية، قائلًا: "امتحان الرياضة البحتة في المرة السابقة أسعدنا وكان مناسبًا، ونأمل أن تأتي الرياضة التطبيقية على نفس المستوى. تقليل عدد المواد ودمجها خطوة جيدة، ونتمنى أن يكون هذا التعديل في صالحنا".