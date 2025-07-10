محطات كوميدية خلّدها الراحل سامح عبد العزيز مع كبار النجوم

بين تيتة رهيبة، وحملة فريزر، وأطاطا، نسج سامح عبد العزيز خيوط الضحك من تفاصيل الحياة اليومية والمواقف الساخرة، ليصنع كوميديا تعرف الطريق إلى قلوب المصريين. واليوم، بينما نودعه، نعود لنرصد بصمته التي لا تُمحى على ضحكة جيل كامل.

- هاني رمزي

تعاون سامح عبد العزيز مع الفنان الكوميدي هاني رمزي في فيلم أسد وأربع قطط، وهو عمل قائم على المفارقة الكوميدية الناتجة عن التباين بين طبيعة ضابط شرطة مصري وأربع مغنيات لبنانيات (فرقة الفور كاتس). شارك في الفيلم أيضًا الفنانان حسن حسني ولطفي لبيب.

- محمد هنيدي

قدم عبد العزيز أكثر من عمل مع النجم محمد هنيدي، منها: تيتة رهيبة (2012)، ومسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة (2011)، وأرض النفاق (2018).

كما أخرج آخر عمل ظهر فيه هنيدي على الشاشة الصغيرة، وهو مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025.

- محمد سعد

تعاون مع الفنان محمد سعد في أفلام: تتح (2013)، وفيفا أطاطا (2014). وكان آخر فيلم أخرجه سامح عبد العزيز للسينما هو الدشاش (2025)، من بطولة محمد سعد، وحقق الفيلم إيرادات جيدة في شباك التذاكر، واعتُبر عودة قوية لسعد بعد سنوات من الغياب وبعض الإخفاقات السينمائية.

- شيكو وهشام ماجد

عمل سامح عبد العزيز مع جيل مختلف من الكوميديانات، منهم شيكو وهشام ماجد، في فيلم حملة فريزر (2016)، والذي يُعد من أنجح أفلامهم، ولا تزال إفيهاته ومشاهده من الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي حتى اليوم.

- ياسمين عبد العزيز

أخرج عبد العزيز للفنانة ياسمين عبد العزيز فيلم أبو شنب (2016)، والذي يُعد من أبرز أفلامها السينمائية الناجحة.

كما تعاون مع الفنان أشرف عبد الباقي والفنانة هنا الزاهد في المسلسل الكوميدي أنا وهي، والذي شارك في بطولته أيضًا الفنان أحمد حاتم.

واستند المسلسل في كوميديته إلى التباين في شخصيات البطلين والمفارقات التي تنشأ من هذا الاختلاف.