اتحاد الناشرين يستقبل أعضاءه الجدد ويوقعهم على ميثاق الشرف المهني

نظم اتحاد الناشرين المصريين، للمرة الأولى، حفل استقبال للناشرين الجدد الذين تم قيدهم بعضوية الاتحاد خلال الشهر الجاري، وذلك بمقر الاتحاد بالدقي، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل بين أعضاء الاتحاد وترسيخ قيم العمل المهني داخل مجتمع النشر.

وشهد اللقاء تسليم الناشرين الجدد شهادات العضوية، إلى جانب توقيعهم على ميثاق الشرف المهني لعضو اتحاد الناشرين المصريين، الذي ينص على الالتزام بأصول وأخلاقيات مهنة النشر، واحترام القوانين واللوائح المنظمة لها، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم رسالة النشر باعتبارها رسالة ثقافية وتنويرية.

وأكد فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أهمية تنمية وعي الناشرين الجدد بالجوانب المهنية والقانونية المرتبطة بصناعة النشر، داعيًا إلى التواصل المستمر مع الاتحاد والاستفادة من خدماته وبرامجه بما يسهم في تطوير أداء دور النشر، وتعزيز التعاون بين الأجيال المختلفة من الناشرين والاستفادة من خبرات الرواد.

وأضاف أن اللقاء يأتي في إطار رؤية مجلس إدارة الاتحاد لبناء مجتمع نشر أكثر تماسكًا وتعاونًا، وترسيخ روح الانتماء للاتحاد باعتباره المظلة المهنية التي تمثل الناشرين المصريين، وتسهم في خدمة صناعة النشر على المستويين المصري والعربي.

وفي ختام اللقاء، أعرب الناشرون الجدد عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تمثل بداية إيجابية لتعزيز التواصل والتعاون داخل مجتمع الناشرين، ومشيدين بحرص مجلس إدارة الاتحاد على تعريفهم بدور الاتحاد والخدمات التي يقدمها لأعضائه.