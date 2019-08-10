باندا عملاقة تضع توأمين بحديقة حيوان في بلجيكا

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التوأمان في حضانة بحديقة حيوان بايري دايزا في بلجيكا يوم الجمعة. صورة لرويترز من حديقة الحيوان محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

أعلنت حديقة حيوان بايري دايزا في بلجيكا يوم الجمعة مولد توأمين لباندا عملاقة يوم الخميس.

وعلى الرغم من أن الأيام الأولى بعد الولادة تكون محفوفة بالمخاطر إلا أن مولد توأمين، وهو حدث ”نادر جد“، يعد بشير خير لهذا النوع من الحيوانات المعرض لخطر الانقراض.

وولد التوأمان وهما ذكر وأنثى يوم الخميس بفاصل ساعتين ويزن كل منهما 160 و150 جراما على التوالي.

والصغيران لونهما وردي وبلا فراء وأصغر كثيرا من والديهما.



وقال إريك دومب رئيس حديقة حيوان بايري دايزا ومؤسسها في بيان ”مولد الاثنين خبر رائع لهذا النوع الاستثنائي من الحيوانات الذي لا يزال مهددا حتى يومنا هذا“.

وقالت الحديقة إن الصغيرين تحت الملاحظة على مدار الساعة وسيجري وضع كل منهما في حضانة وإطعامه بزجاجة الإرضاع لمساعدة الأم على الحصول على الراحة.

وأنشأت الصين برنامجا دوليا للحفاظ على الباندا العملاقة قبل أكثر من 30 عاما. وفي عام 2016 غير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وضع دببة الباندا من نوع مهدد بالانقراض إلى نوع معرض لخطر الانقراض.

وتم تلقيح الأم هاو هاو في أبريل نيسان. وكانت قد وضعت صغيرا من قبل في حديقة الحيوان البلجيكية.