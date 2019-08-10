قصف إسرائيلي يستهدف موقعين شرق دير البلح وسط قطاع غزة

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، كما قصف جيش الاحتلال موقعين شرقي دير البلح بقطاع غزة.

وزعم المتحدث كما نقل عنه موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الأربعة قتلوا بعد محاولتهم اختراق السياج الأمني للحدود مع القطاع.. موضحا أن أحدهم تم تصفيته مباشرة لدى دخوله السياج، والآخرين قتلوا خارجه.

وأشار إلى أنه تم تشخيص اقتراب الفلسطينيين الأربعة من السياج من قبل قوة تابعة للجيش، وتم فتح النار تجاههم وقتلهم على الفور. لافتا إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية بدون وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش.. وادعى أن الشبان الأربعة كان بحوزتهم بنادق من طراز كلاشنكوف، وقنابل يدوية، وقذائف آر بي جي.

وفي المنطقة المقابلة لبوابة النمر العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.. سمعت فجر اليوم عدة انفجارات وإطلاق نار فيما ألقت قوات الاحتلال عشرات من القنابل المضيئة في المكان.

وقصفت طائرة استطلاع إسرائيلية نقطة رصد لقوات الضبط الميداني، فيما قصفت المدفعية نقطة أخرى في تلك المنطقة.. وتوغلت عدة آليات بصحبة جرافة عسكرية سحبت جثث الشهداء من المكان.

فيما قالت مصادر فلسطينية إن القصف جاء تزامنا مع سماع إطلاق نار في موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي في المنطقة، حيث تشير المعلومات الأولية إلى وقوع اشتباك مسلح في الموقع.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بأنه لم تصلهم إشارة للتحرك صوب المنطقة التي وقع فيها الاشتباك كونها منطقة قريبة من السياج الفاصل.