ارتداء الكمامات يصبح إجباريا على ضفاف الأنهار وبعض الشوارع في باريس

دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ( 0600 بتوقيت جرينتش) قاعدة الإلزام بارتداء الكمامات على ضفاف الانهار والقنوات في باريس وكذلك في بعض الشوارع المزدحمة.

وتعد العاصمة أحدث مدينة فرنسية تجعل ارتداء الكمامات إلزاميا في بعض المناطق المفتوحة. ويشار إلى أن ارتداء الكمامات إلزامي بالفعل في معظم المناطق المغلقة.

وتشهد فرنسا حاليا ارتفاعات في أعداد الاصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 2288 حالة إصابة خلال 24 ساعة حتى مساء الجمعة الماضية. مع ذلك، مازال عدد الحالات الحرجة في وحدات الرعاية المركزة ثابت عند 383 حالة.

يذكر أنه في وقت ذروة تفشي الفيروس في فرنسا مطلع أبريل الماضي، كان هناك أكثر من 7000 مريض في وحدة الرعاية المركزة. وقد سجلت فرنسا 30 ألف 324 حالة وفاة بالفيروس.

وأثار قرار فرض ارتداء الكمامات في المناطق المفتوحة انقساما بين الخبراء، حيث قال البعض إنه سوف يساعد في منع إعادة تفشي الفيروس، وأشار أخرون إلى دليل يشير إلى أن أغلبية الاصابات تحدث في الأماكن المغلقة.