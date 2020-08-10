الخارجية اليونانية: ندعو تركيا للتوقف عن الأعمال غير القانونية بالمنطقة

دعت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الاثنين، تركيا إلى التوقف عن الأعمال غير القانونية التي تقوض السلم والأمن في منطقة شرق المتوسط، مشيرة إلى أن أثينا لن تقبل أي ابتزاز تركي وستدافع عن سيادتها.

ويعقد رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، اجتماعا لمجلس الأمن القومي خلال ساعات بعد إعلان تركيا اسئتناف التنقيب شرقي البحر المتوسط بمنطقة بين قبرص واليونان.

وفي وقت سابق، أصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية عروج ريس ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة من المرجح أن تجدد التوتر مع اليونان وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة. وتسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفقا لوكالة رويترز.

لكن الرئيس التركي طيب أردوغان قال يوم الجمعة إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة.

وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيا.