نيابة المحلة تستمع لأقوال عامل متهم بالاعتداء بالضرب على طفل بسبب طائرة ورق

استمعت نيابة مركز المحلة الكبرى، صباح اليوم الاثنين، إلى أقوال العامل المتهم فى واقعة تجريد طفل من ملابسه والأعتداء عليه ضربا باستخدام عصا، وماسورة بقرية بلقينا، بسبب سقوط طائرة ورقية فى منزله بعد أن سلم نفسه إلى الجهات الأمنية .

كانت نيابة مركز المحلة الكبرى قد استدعت فى وقت لاحق كلا من "عيد الرفاعى وعلى الحداد "، الشهود على واقعة قيام عامل بتعذيب طفل وضربه بعد انتزاع ملابسه باستخدام عصا وماسورة مياه للاستماع إلى أقوالهم فى تلك الواقعة .

وأكد شهود العيان، أنهم سمعوا صرخات استغاثة الطفل " أحمد عيد العبادى" صادرة من أحد المنازل، وعندما دخلوا لانقاذه وجدوه مقيد اليدين والقدمين بالحبال بدون ملابس وكان المتهم يضربه باستخدام عصا وقاموا بانتزاع القيود ونقله إلى أسرته .

واستمعت النيابة للطفل المجنى عليه، ووالده ووالدته للإدلاء بأقوالهم وسرد تفاصيل الواقعة وملابساتها واتهم " السيد . ال . ح " بتعذيبه وضربه مبرحا بسبب سقوط طائرة ورقية داخل منزله .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من والد الطفل "أحمد علاء السعيد العبادى" يبلغ من العمر ٩ سنوات يتهم فيه " السيد . ال . ح "، ٥٣ سنة، عامل خرصانة، بقيامه بالإعتداء على نجله بالضرب المبرح باستخدام " عصا "، ما أصابه بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء جسده .

وذكر والد الطفل فى البلاغ، أن نجله كان يلهو بالطائرة الورقية وعن طريق الخطأ سقطت فى منزل المتهم، فقام باحتجازه وانتزاع ملابسه، ثم تقييده بالحبال وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه وجسده باستخدام عصا خشبية، وماسورة مياه بقصد تعذيبه، حتى تبرز على نفسه وتسبب بدخوله فى حالة نفسية سيئة، وعندما سمع الجيران صرخات الطفل واستغاثاته أنقذوه، وفر المتهم هارباً .

وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، واعداد تقرير طبى بحالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة رقم ١٨ أحوال، وعرضه على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.