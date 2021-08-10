جهود أمنية لكشف غموض سرقة محتويات منزل في زفتى بالغربية

تكثف مباحث زفتى بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد أمين طلعت رئيس مباحث المركز، جهودها لضبط تشكيل عصابي سرق محتويات منزل بالكامل في عزبة الدكتور التابعة لمركز زفتى، بعدما ثقبوا الجدار الخلفي المطل على الأراضي الزراعية، وأفرغوا المنزل من كل محتوياته.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من "محمود. م. ال" وآخرين من أصحاب العقار، بأن أهالي القرية أخبروهم بوجود كسر في الجدار الخلفي للمنزل والمطل على أرض الزراعية، مما يوحي بحدوث سرقة للمنزل، وأنه توجه بصحبة أصحاب المنزل ومستأجري الوحدات المغلقة فتبين سرقة كافة محتويات المنزل من أجهزة ومفروشات وأثاث، ومن بينها جهاز كامل لعروس ولم يستخدم بعد.

وعلى الفور انتقلت سيارة شرطة النجدة لمحل الواقعة، وتمت المعاينة المبدئية وتحرير وحضر بالواقعة وسماع شهود عيان، وتم تشكيل فريق بحث قاده الرائد أمين طلعت، رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب محمد سرحان، تحت إشراف المقدم محمد الدهراوي مفتش مباحث فرع البحث الجنائي بالسنطة وزفتي لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

وكشفت المعاينة للمنزل المكون من 4 طوابق أن الواقعة تمت على عدة أيام لنقل المنقولات لكثرتها وثقل حجمها، وأن المنزل لا يوجد به سكان.