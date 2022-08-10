سجلت الصين 35 إصابة بفيروس تم اكتشافه حديثا ينتقل من الحيوانات إلى البشر في مقاطعتين بالبلاد.

وذكر فريق من الخبراء من الصين وسنغافورة وأستراليا في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين"، أن حالات العدوى بالفيروس المسمى "لانجيا"، الذي ينتمي لعائلة فيروسات "هنيبا"، وقعت في مقاطعتي شاندونج وهنان، وظهرت بشكل خاص بين المزارعين الذين كانوا قد خالطوا بشكل وثيق الحيوانات.

وتم اكتشاف الإصابات بين نهاية عام 2018 وبداية عام 2021.

ولم يتم اكتشاف أي دليل على انتقال العدوى بشكل مباشر من إنسان إلى إنسان. ولم يسجل الباحثون أي وفيات مرتبطة بالفيروس.

ويعاني المصابون من أعراض مثل الحمى والإرهاق والسعال وآلام العضلات. وفي بعض المصابين، ظهرت أدلة على حدوث أضرار في الكبد والكلى.

وأفاد الباحثون الذين يرأسهم الخبير وي ليو من معهد علم الأحياء الدقيقة وعلم الأوبئة في بكين، بأنه تم رصد الفيروس بشكل رئيسي في فئران الزبابات، وهي حيوانات تشبه الفئران وذلك خلال الفحوص التي أجريت على الحيوانات.

وهناك احتمال أن يكون أصل الفيروس حيواني ولا يصيب البشر سوى في حالات متقطعة. ومع ذلك، قال الخبراء إنه من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لفهم العامل الممرض والأمراض البشرية المرتبطة به بشكل أفضل.