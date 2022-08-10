رئيس الفلبين يرفض خطة لاستيراد 300 ألف طن متري من السكر

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رفض رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن خطة لاستيراد 300 ألف طن متري من السكر، طبقا لما ذكرته السكرتيرة الصحفية للرئيس تريكسي كروز انجلس.

كانت "إدارة تنظيم السكر"، ذكرت في أمر صادر بتاريخ التاسع من أغسطس الجاري أنها وافقت على الخطة التي كانت ترمي إلى استيراد سكر خام ومكرر، للتسليم في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج السكر الخام للعام الذي ينتهي هذا الشهر، بنسبة 16% ليصل إلى 1.8 مليون طن متري.

ويتأرجح التضخم بأسرع مستوياته منذ أواخر عام 2018، مدفوعا بالزيادات السريعة في تكاليف الغذاء والمشروبات والنقل.

وتشهد الفلبين نقصا في السكر، مع تصاعد المشكلات المتعلقة بتضخم الغذاء.