وزير الدفاع الأمريكي: نواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الهجوم الروسي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن بلاده قامت بجهود كبيرة، من حيث توفير الدعم الأمني لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة واحدة من 50 دولة تساعد كييف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير خارجية لاتفيا، صباح الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة ومستمرة في دعم أوكرانيا، وتوفير القدرات والمعدات العسكرية للأوكرانيين، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أرضهم وسيادتهم.

وذكر أن دعم أوكرانيا غير قاصر على أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» فقط، معقبًا: «هناك دول أخرى خارج الناتو تريد مساعدة أوكرانيا في قتالها».

وعن تقييمه للقدرة العسكرية الروسية، أجاب: «لا شك أن موسكو قدمت الكثير في حربها على أوكرانيا في المجال العسكري، وفقدت العديد من المعدات العسكرية والذخائر والقذائف، كما أصيب العديد من الجنود الروس».