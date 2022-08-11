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انخفاض منسوب نهر الراين يهدد بتوقف حركة المرور به

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 11:58 م

يقترب نهر الراين بعد انخفاض منسوبه من أن يصبح المرور عبره مستحيلا عمليا في نقطة وسيطة في ألمانيا، فيما تمنع المياه الضحلة مرور شحنات منتجات الطاقة وبضائع صناعية أخرى، في أحد أهم الممرات المائية في أوروبا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة الألمانية الاتحادية للممرات المائية والشحن أن علامة المنسوب في كاوب، إلى الغرب من فرانكفورت، من المتوقع أن تنخفض إلى مستوى حرج يبلغ 40 سنتيمترا في 12 أغسطس.

وعند ذلك المستوى، يتعذر فعليا مرور معظم الصنادل التي ترسل البضائع مثل الديزل والفحم من النهر. ومن المتوقع أن يواصل منسوب النهر الانخفاض إلى 37 سنتيمترا في اليوم التالي.

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