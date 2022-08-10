يحضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جلسة اليوم الأربعاء، للتحقيق المدني الذي يجريه المدعي العام في نيويورك بشأن أعمال عائلته العقارية، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة ABC News.

وكتب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «Truth Social»: «سأواجه أسئلة مكتب المدعي العام في نيويورك اليوم، أنا وشركاتي العظيمة نتعرض للهجوم من جميع الجهات».

ومساء الاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن مكتب الـ«إف بي آي» داهم محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وأثارت خطوة المداهمة حفيظة ترامب، إذ وصف العملية بـ«سوء تصرف من قبل الادعاء العام، وأن نظام العدالة يستخدم كسلاح ضده»، لافتا إلى أنه عمل وتعاون مع وكالات الحكومة المعنية.

وكشف ابن ترامب أن العملية تأتي في إطار تحقيق حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه.

وعلّق البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل دونالد ترامب في فلوريدا، بالقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن بايدن لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، مشيرا إلى أنه علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.