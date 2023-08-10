نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك – الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه – أن يكون قد تم رفع الحجز على أرصدة النادي والذي تم بموجب حُكم قضائي لصالح رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس.

واستعرض مرتضى عبر قناة "الزمالك" موقف أرصدة النادي ، وأنه لم يتم رفع الحجز خلافاً لما قال كمال شعيب مُحامي عباس.

وأضاف أن موقف المجلس الحالي من تفويض مصلحة الضرائب بالحجز على أرصدة النادي، جاء وفقاً للموقف المالي وقتها، وأنه كانت هناك مديونيات كانت عن فترة عمل اللجنة المؤقتة التي أدارت النادي برئاسة حسين لبيب بلغت نحو 198 مليون جنيه وكان لابد من سداداها حتى لا تتراكم.

وأضاف أن المجلس الحالي فيما بعد خاطب مصلحة الضرائب لرفع الحجز والاتفاق على جدولة المستحقات بواقع 5 ملايين كل شهر.

وأوضح مرتضى أنه لا يوجد أي مستند رسمي وقانوني يفيد برفع الحجز على أرصدة النادي.