محمد صلاح يظهر بقميص ليفربول للموسم الجديد

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ظهر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بقميص الريدز الأساسي للموسم الجديد 2024-2025، لينهي صلاح الجدل المثار حول إمكانية رحيله عن قلعة آنفيلد في الانتقالات الصيفية الحالية والانتقال للدوري السعودي.

نشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورا لـ محمد صلاح، وهو يرتدي القميص الأساسي الجديد لليفربول قبل انطلاق منافسات الموسم.

وكان محمد صلاح قد خاض مع ليفربول المعسكر التحضيري للموسم الجديد في أمريكا وتالق صلاح بشكل لافت للأنظار ونال استحسان وإشادة المدير الفني الجديد للريدز آرني سلوت.

وتمسك ليفربول بتواجد محمد صلاح مع ليفربول في معسكر الإعداد للموسم الجديد تحت القيادة الفنية للهولندي آرني سلوت، رافضا السماح لنجم الفريق بالمشاركة مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024 والتي أنهى الفراعنة الصغار منافستها بالتواجد في المركز الرابع، من أجل منحه الفرصة للتواجد مع سلوت في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى منح إدارة الريدز الضوء الأخضر لصندوق الاستثمار السعودي للتفاوض على ضم صلاح وانتقاله لاتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو.