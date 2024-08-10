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31 % ارتفاع في أسعار المطاعم والفنادق خلال شهر يوليو الماضي

أميرة عاصي
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 4:33 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 4:33 م

ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 31% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما زادت أسعار المطاعم والفنادق على أساس شهري بنسبة 1.3%، مقارنة بأسعارها في شهر يونيو السابق له، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورجع جهاز الإحصاء، أسباب صعود قسم المطاعم والفنادق بنسبة 31% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلى ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31.1%، وخدمات الفنادق بنسبة 27.3%.

وعلى أساس شهري، سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 1.3% مقارنة بأسعارها في شهر يونيو السابق له؛ نتيجة لارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.7% .

وتراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25.2% خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 27.1% خلال شهر يونيو السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الخميس الماضي، والتي أشارت إلى تباطي وتيرة ارتفاع التضخم الشهرى ليرتفع بنسبة 0.5%، مقابل ارتفاع بنسبة 1.8% في يونيو السابق.

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