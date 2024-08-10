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ارتفعت أرصدة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الممنوح من جمعيات وشركات التمويل بالسوق المصرية إلى 64.42 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 44.48 مليار جنيه بنهاية مايو 2023.

وسجلت أرصدة الشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر نحو 55.929 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 41.5 مليار جنيه بنهاية مايو 2023، وتراجع عدد المستفيدين من هذه التمويلات إلى 3.813 مليون مستفيد، مقابل 3.896 مليون مستفيد.

وبلغت أرصدة التمويل الممنوح لهذه المشروعات سجلت 8.49 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 2.9 مليار جنيه مايو 2023.

وبلغ عدد المستفيدين من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 7.7 ألف مستفيد بنهاية مايو الماضى، مقابل 3.9 ألف مستفيد بنهاية مايو 2023.

وكشف الهيئة العامة للرقابة المالية فى يونيه الماضى عن وصول الشركات والجمعيات الأهلية الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 6 جهات بإجمالى 587 منفذا بنهاية الربع الأول من العام الجارى.