أمينة خليل تروي كواليس دورها في فيلم إكس مراتي

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كشفت الفنانة أمينة خليل، كواليس فيلم إكس مراتي، قائلة: «كان نفسي اشتغل مع فنان كوميدي عالمي زي هشام ماجد، ومعتز التوني من أخف دم الفنانين اللي قابلتهم».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة: «قصة الفيلم عجبتني وحاولت أركز على الشخصية زي اللي مكتوبة».

وتحدثت عن دورها في العمل قائلة: «شخصيتي في الفيلم ملخصها بنت خجولة لازم تمشي جنب الحيط»، واتعلمت أن أي شخصية ليها وجهة نظر وحياة خاصة بيها».

وتابعت: «اكتشفت أن هشام ماجد شخص خجول، ولازم يتعود على الشخص اللي قدامه، خصوصا أنه ماكينة إفيهات».