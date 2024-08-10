معاريف: تقديرات بهجوم لحزب الله خلال الـ24 ساعة القادمة

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ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية ترجح أن يقوم حزب الله بمهاجمة إسرائيل ثم تهاجمها إيران.

وأضافت أن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية ترجح أن ينفذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 القادمة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأعلن حزب الله أنه شن هجوما جويا بأسراب من الطائرات بدون طيار (درون) الانقضاضية على قاعدة محفاة ألون، وهي قاعدة ‏تجمع وحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد، فاستهدفت أماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏