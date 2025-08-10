الزراعة تستجيب لتوجيهات محافظ المنيا بتوفير الأسمدة لأهالي قرية أشروبة ببني مزار

أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الوزارة تحركت فور تلقيها توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بشأن توفير حصص الأسمدة الزراعية لأهالي قرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار، في إطار دعم الدولة للمزارعين وضمان استقرار العملية الزراعية.

تم صرف 143 شيكارة أسمدة لـ56 حائزًا من أبناء القرية، وجرى التوزيع داخل جمعية أشروبة الزراعية ببني مزار، لضمان وصول الدعم بسهولة ويسر إلى مستحقيه.

وأكد القرش أن الاستجابة تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة للتفاعل السريع مع شكاوى وطلبات المزارعين في المحافظات، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الداعمة للقطاع الزراعي، مشددًا على أولوية توفير مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وشكر المتحدث باسم الوزارة محافظ المنيا على متابعته المستمرة لأوضاع المزارعين وحرصه على سرعة الاستجابة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظة لضمان توفير مستلزمات الزراعة وخدمة الفلاحين.

وأوضح وزير الزراعة أن الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم الفلاح المصري وتوفير المناخ المناسب لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، لتعزيز مكانة الزراعة كركيزة للاقتصاد الوطني.

وكان اللواء عماد كدواني قد التقى صباح اليوم عدداً من أهالي قرية أشروبة خلال جولته الميدانية، مستمعًا لمطالبهم وشكواهم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بخلق تفاهم بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين وتوفير حياة كريمة.

وأكد المحافظ أن المواطن في مقدمة أولويات الدولة، موجهاً رؤساء القرى والأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني والاستماع للمشكلات والعمل على حلها فورًا، مشددًا على تخصيص كل الإمكانيات لخدمة المواطن.

وخلال اللقاء، استجاب المحافظ لطلب سيدة مسنة بشراء احتياجاتها من الأسمدة على نفقته الخاصة، مشيراً إلى تكليف لجان من مديرية الزراعة بجولات ميدانية على الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح لمتابعة آليات الصرف ومراقبة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والتأكد من انضباط المنظومة وفق القواعد المنظمة.