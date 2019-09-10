وكيل تعليم البحيرة يتفقد إدارة أبو حمص للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى

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تفقد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدارس إدارة أبو حمص التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى سينطلق غدًا الأربعاء، للصفوف الأول والثانى الابتدائى ورياض الأطفال (kg1-kg2).

وزار وكيل الوزارة مدرسة الشهيدان عرفان وبركات الابتدائية، وتفقد دورات المياه ومخزن الكتب للتأكد من وصول الكتب للمدرسة، كما تفقد فصول المدرسة التى تضم 3 فصول للصف الأول الابتدائى، و3 فصول للصف الثانى، بالإضافة إلى 4 قاعات رياض أطفال.

وأشاد بمستوى النظافة والتشجير والدهانات بالمدرسة والاستعداد الجيد لاستقبال الدراسة وتوفر القوائم والجداول بالفصول، موجها مدير الإدارة التعليمية بتكريم المدرسة ومنح متولى صابر بدر مدير المدرسة شهادة تقدير تحفيزا وتشجيعا له ولأعضاء هيئة التدريس والعمال بالمدرسة.

ثم توجه وكيل الوزارة لمدرسة الشهيد أبو زيد الابتدائية، وتفقد مخزن الكتب وفصول المدرسة التى تضم 4 فصول للصف الاول الابتدائى و3 للصف الثانى و2 رياض أطفال وتأكد من أعمال النظافة والصيانة والدهانات بالمدرسة وتجديد العلم.

كما زار مدرسة أبو حمص للتعليم الأساسى، والتى تضم 6 قاعات لرياض الأطفال، و3 فصول للصف الأول و3 فصول للصف الثانى الابتدائى، وتفقد باقى الفصول والمعامل وحجرات الحاسب الآلى ودورات المياه وفناء وحديقة المدرسة.

وفى نهاية جولته تفقد وكيل الوزارة مخازن كتب الإدارة التعليمية للتأكد من الالتزم بتوزيع الكتب الواردة للمخازن على جميع مدارس الإدارة حتى يتسنى تسليمهما للطلاب مع أول أيام الدراسة.