رئيس الوزراء الإيطالي يسعى للفوز بتصويت بالثقة على حكومته في مجلس الشيوخ

يسعى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء للفوز بتصويت ثاني بالثقة على حكومته الائتلافية ذات التوجه اليساري في مجلس الشيوخ.

وكانت حكومة كونتي قد فازت بسهولة بأول تصويت بالثقة في مجلس النواب في وقت متأخر من أمس الاثنين. ومن المتوقع أن تفوز بالتصويت في مجلس الشيوخ، على الرغم من تمتعها بأغلبية ضئيلة .

ومن المقرر أن يوجه كونتي كلمة للنواب في أجواء مشحونة، حيث صاح عدد من أعضاء حزب الرابطة اليميني المتشدد الذي يترأسه ماتيو سالفيني " خائن خائن" لدى دخوله لمقر المجلس.

ومن المتوقع أن يتحدث سالفيني بنفسه في المجلس اليوم.

وأصبح حزب الرابطة في صفوف المعارضة، حيث قرر حليفه السابق حركة خمس نجوم، تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي ممثل يسار الوسط.

ويعتبر حزب الرابطة كونتي خائنا لأنه يترأس الحكومة الجديدة، حتى بعدما شغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي كانت تتألف من حزب الرابطة وحركة خمس نجوم.