وزيرة الصحة تتفقد وحدات متابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، وحدتي طب أسرة الـ"٥٠٠٠ وحدة" و"علي بن أبي طالب"؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد غرفة مدخلي البيانات بوحدة صحة الـ٥٠٠٠ وحدة، حيث اطلعت على معدلات التردد على الوحدة وخطوات فتح الملفات، وأشادت بسرعة وسهولة منظومة التسجيل وبالفريق القائم عليها.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت خلال زيارتها أن سياسة وزارة الصحة تركز على تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية، وليس فقط الاهتمام بالمنشآت، موضحةً أن البحث العلمي أساس الخدمة الطبية عالية الجودة، كما أثنت على نظام التوعية بالحياة الصحية السليمة بالوحدة عن طريق الملصقات المنتشرة بها.

وقال المتحدث إن الوزيرة وجهت بعض النصائح لأعضاء الفريق الطبي بالوحدة؛ حيث أكدت لهم أهمية الحصول على التدريبات باستمرار، والاهتمام بالبحث العلمي، مشددةً على ضرورة حصول كافة أعضاء الفريق الطبي الذي يعمل بوزارة الصحة على الزمالة المصرية، مما سيتيح لهم فرصة التدريب في الكلية الملكية البريطانية مدة تتراوح بين عام وعامين.

وتابع مجاهد أن الوزيرة تفقدت أيضاً وحدة طب أسرة علي بن أبي طالب، حيث أشادت بنظام العمل الإلكتروني المميكن والذي وصلت نسبة تطبيقه إلى ١٠٠٪، كما اطلعت على نسبة رضا المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة، والتي وصلت طبقاً لأجهزة التقييم الحديثة الموجودة بالوحدات إلى ٩٦٪.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتوفير برنامج تدريبي سنوي لمدخلي البيانات لدعمهم في عملهم نظراً لأهمية الدور الذي يقومون به بالمنظومة الجديدة من خلال عقد شراكة مع مؤسسة الخدمات الصحية الرقمية بانجلترا nhs digital وذلك بناء على ماتم الاتفاق عليه في الزيارة الأخيرة لانجلترا لرفع كفاءة مدخلي البيانات ومستخدم الإدخال الرقمي.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد طارق أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، والمشرف على جراحات الأطفال بمستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد بضرورة عمل لقاء علمي أسبوعي يشارك فيه كافة أعضاء الفريق الطبي بوحدات ومستشفيات المنظومة من أطباء وممرضين وصيادلة لتحليل البيانات وحل المشكلات ووضع مقترحات مبنية على أساس علمي لتطوير الخدمة، مشددةً على توحيد معايير اللقاءات العلمية.

وقال المتحدث إن الوزيرة أشارت إلى أن مصر قادرة بدعم قيادتها السياسية بتغيير مفهوم التأمين الصحي في العالم، مؤكدةً أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالخطوات التي اتخذتها مصر في المجال الصحي وقامت بتحويل هذه الخطوات إلى معايير تقوم دول العلم بالاقتداء بها.

كما تفقدت وزيرة الصحة، الصيدلية الخاصة بالوحدة وأكدت للصيادلة للعاملين أنها فخورة بما يقدمونه، قائلةً لهم: "أنا فخورة بأن بلدنا بها شباب مثلكم، وكما حققتم إنجازاً في مبادرة السيد الرئيس ١٠٠ مليون صحة ستبدعون في تطبيق التأمين الصحي الشامل"، كما أشاد الصيادلة بدعم الوزيرة لهم.

واختتم مجاهد بأن الوزيرة استقبلت الفريق الهندي المسئول عن متابعة السياسات والإجراءات في متابعة الرعاية الصحية الأساسية في الوحدات والمراكز، ووجهت لهم الشكر على مجهوداتهم فى هذا الشأن.