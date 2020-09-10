إحصاءات البطالة في تركيا ترتفع لأكثر من 4 مليون عاطل

كشفت آخر إحصاءات البطالة في تركيا عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 13.4%، بظل تراجع اقتصادي وعجز تركيا عن جذب استثمارات خارجية.



ووفق هيئة الإحصاء التركية ارتفعت أرقام البطالة في شهر يونيو الماضي بنحو 0.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 13.4 %.



وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل 4 مليون و101 ألف عاطل عن العمل، وفق ما ذكرت صحيفة زمان التركية



وانخفضت القوى العاملة بنحو مليون 981 ألف إلى 26 مليونا و 531 ألف في يونيو 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ معدل التشغيل 42.4 % بانخفاض 4.0 نقاط.



وارتفعت معدلات البطالة خارج قطاع الزراعة بنحو 0.6 % لتسجل 15.9%.



وارتفع معدل بطالة الشباب خلال الفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 1.3 % لتسجل 26.1 %، كما ارتفعت معدلات البطالة في الفئة العمرية بين 15 و64 بنحو 0.4 % لتسجل 13.7%.



ويشكك عدد من السياسيين في تركيا بالبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء ويؤكدون أنها لا تعكس الواقع.