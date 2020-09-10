 إحصاءات البطالة في تركيا ترتفع لأكثر من 4 مليون عاطل - بوابة الشروق
الخميس 10 سبتمبر 2020 9:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

إحصاءات البطالة في تركيا ترتفع لأكثر من 4 مليون عاطل

البطالة - ارشيفية
البطالة - ارشيفية
كتبت_ رباب عبد الرحمن:
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 8:16 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 8:16 م
كشفت آخر إحصاءات البطالة في تركيا عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 13.4%، بظل تراجع اقتصادي وعجز تركيا عن جذب استثمارات خارجية.

ووفق هيئة الإحصاء التركية ارتفعت أرقام البطالة في شهر يونيو الماضي بنحو 0.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 13.4 %.

وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل 4 مليون و101 ألف عاطل عن العمل، وفق ما ذكرت صحيفة زمان التركية

وانخفضت القوى العاملة بنحو مليون 981 ألف إلى 26 مليونا و 531 ألف في يونيو 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ معدل التشغيل 42.4 % بانخفاض 4.0 نقاط.

وارتفعت معدلات البطالة خارج قطاع الزراعة بنحو 0.6 % لتسجل 15.9%.

وارتفع معدل بطالة الشباب خلال الفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 1.3 % لتسجل 26.1 %، كما ارتفعت معدلات البطالة في الفئة العمرية بين 15 و64 بنحو 0.4 % لتسجل 13.7%.

ويشكك عدد من السياسيين في تركيا بالبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء ويؤكدون أنها لا تعكس الواقع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك