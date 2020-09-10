الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة بالدوري

تعادل الزمالك مع سموحة (3-3) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وافتتح الزمالك التسجيل في المباراة عن طريق كاسونجو كابونجو، في الدقيقة 18، وتعادل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 36.

وعاد الزمالك للمقدمة مرة أخرى بعدما سجل حسام حسن هدفا بالخطأ في مرماه.

واستطاع مصطفى محمد تسجيل الثالث للأبيض عند الدقيقة 66، واستمرت النتيجة حتى الدقائق الأخيرة على تقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يستطيع سموحة تسجيل هدفين ويخرج بنقطة من المباراة.

وجاء هدف سموحة الثاني عن طريق أحمد حسن مكي، في الدقيقة 87، قبل أن يتعادل حسام حسن في الوقت القاتل من المباراة عند الدقيقة 92.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 52 في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 33 في المركز السادس.