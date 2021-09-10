تشميع مركز لعلاج الإدمان ضبطت داخله أقراص مخدرة بالغربية

تمكنت الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بمديرية الصحة الخميس، من غلق وتشميع أحد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بإحدى قري مركز طنطا وضبط كمية من الأدوية المخدرة وغير المسموح بتواجدها في مركز لعلاج الإدمان وتم عمل محضر تحريز وجاري استصدار قرار غلق لهذا المركز.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعد ورود معلومات عن مركز لعلاج الإدمان، يزاول نشاطه دون الحصول على الترخيص اللازم، أو بالمخالفة لأحكام القانون، وأدوية مخدرة، على الفور تم التأكد من صحة المعلومات، واتخاذ الإجراءات ضدد مركز ا. ل. م.س لعلاج الإدمان بإحدي القري التابعة لمركز طنطا.



وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة على الفور برئاسة الدكتور حامد محمود، مدير عام العلاج الحر، وعضوية مفتشي العلاج الحر الدكتور أحمد كامل الشيخ والدكتور مهاب صلاح ولجنة من إدارة الصيدلة بمرافقة لجنة من إدارة التوعية والاتصال بأجهزة خفض الطلب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمرور على مراكز العلاج النفسي وعلاج الإدمان بمحافظة الغربية، وقد تم ضبط كمية من الأدوية المخدرة والغير مسموح وإحالة الموضوع إلى النيابة لإتخاذ الازم.