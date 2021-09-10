مطرب المهرجانات كزبرة يشارك في مسلسل الفرح فرحنا مع أوس أوس ومعتز التوني

يشارك مطرب المهرجانات كزبرة في مسلسل "الفرح فرحنا"، في ثاني تجاربه التمثيلية، والمسلسل من بطولة الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، وتحت قيادة المخرج معتز التوني

ويظهر كزبرة في المسلسل بشخصيته الحقيقة وهي مطرب المهرجانات ولكن يتعرض لعملية نصب خلال الأحداث، وبدأ تصوير مشاهده خلال الفترة الماضية مع أسرة المسلسل الذي ضم كلا من أوس أوس ومحمد ثروت ودينا محسن الشهيرة بـ"ويزو".

وتدور أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" في إطار كوميدي مكون من 30 حلقة، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، ويشارك في تمثيله كل من أوس أوس، وويزو، ومحمد ثروت، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وإيمان سيد، وعارفة عبد الرسول، وسليمان عيد، وأوتاكا، والمقرر بدء عرض أولى حلقاته مع بداية الموسم الشتوي.