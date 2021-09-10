هاتريك ميسي يقود الأرجنتين لسحق بوليفيا في تصفيات كأس العالم

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً سهلاً على حساب ضيفه منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم الجمعة، على ملعب مونومنتال أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمسابقة كأس العالم 2022 في قطر، في مواجهة شهدت تألق قائد التانجو ليونيل ميسي الذي سطر رقماً قياسياً جديداً في عالم كرة القدم.

وتقدمت الأرجنتين مبكراً في الدقيقة 14، بعدما مرر باريديس الكرة نحو ليونيل ميسي، الذي راوغ المدافع لويس هاكين بمهارة رائعة، ومرر الكرة بين قدميه، لينطلق ويسدد كرة متقنة على يمين الحارس كارلوس لامبي، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تسكن شباكه.

وعاد «ميسي» ليضيف الهدف الشخصي الثاني له، وكذلك لمنتخب بلاده، ليضمن الثلاث نقاط، في الدقيقة 64، بعد تمريرات متبادلة مع لاوتارو مارتينيز، لتصل الكرة إلى ليونيل داخل منطقة الجزاء، وينفرد بالحارس ليسدد الكرة بسهولة في الشباك.

ولم يتوقف «ميسي» عند ذلك الحد، حيث سجل هدفاً في الدقيقة 73، ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد تمريرة من رودريجو دي باول، قبل أن يعود قائد التانجو لينجح في تسجيل «الهاتريك»، ويضيف الهدف الثالث له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 88، بعدما أطلق تسديدة قوية تصدى لها كارلوس لامبي، لكن تابعها ميسي بدون رقابة دفاعية بتسديدة قوية في الشباك البوليفية.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 18 نقطة، يحتل بها وصافة جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن منتخب أوروجواي أقرب ملاحقيه.