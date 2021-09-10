أعرب حماده الروبي المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته العارمة بتتويج الفريق ببطولة السوبر الإفريقي.

وكان الفريق قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب نظيره الأهلي بنتيجة ٢٨-٢٧ ليتأهل الفريق لبطولة العالم للأندية لمواجهة برشلونة الإسباني.

وأكد الروبي أن الفريق حصد اللقب بفضل خبرات لاعبيه وتميزهم الفني.

وأضاف الروبي أن الفريق لم يصل بعد لأفضل مستوى و المباراة كانت أول احتكاك في الموسم و أمام منافس قوي والمدير الفني الإسباني أوليفر روي بدأ يضع يديه على مفاتيح الفريق و الفترة المقبلة ستشهد تطور أفضل في المستوى.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.