ثاني رحلة طيران قطرية تنقل مزيدا من المغادرين من كابول إلى مكان آمن

أقلعت ثاني رحلة ركاب لشركة الخطوط الجوية القطرية "القطرية للطيران " من مطار كابول في أفغانستان مساء اليوم الجمعة، وعلى متنها المزيد من الذين تم إجلاؤهم.

ومن بين آخرين، كان على متن الرحلة 19 مواطنا أمريكيا، حسبما أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان اليوم الجمعة.

ولا يزال من غير الواضح بشكل مبدئي عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الصعود على متن الطائرة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ممتنة للغاية لدولة قطر للسماح بتسيير رحلة الطيران ولتوفير الأمن.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت قناة الجزيرة القطرية الفضائية بوصول رحلة طيران من قطر إلى كابول، حيث تم تفريغ حمولتها من المساعدات قبل أن تبدأ في تحميل الأفراد الذين يتم إجلاؤهم على متنها.

وكانت أول رحلة طيران دولية للركاب قد غادرت كابول يوم أمس الخميس، منذ انتهاء عملية الإجلاء العسكرية أواخر أغسطس الماضي.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي إن حركة طالبان كانت متعاونة في ترتيب الرحلة. وقالت طالبان مرات عدة إنها ستسمح للأفغان ممن يحمل وثائق سفر سليمة بمغادرة البلاد.

ومع ذلك، وردت تقارير بوقف رحلات طيران من مدينة مزار الشريف بشمال البلاد.

وبشكل منفصل، غادر مواطنان أمريكيان و11 من سكان الولايات المتحدة، أفغانستان برا اليوم الجمعة.