بوتين يرسل برقية إلى الملك تشارلز الثالث: أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة الجيدة

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بمناسبة توليه العرش.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال بوتين في برقيته التي نشر نصها على موقع الكرملين: "جلالة الملك، أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة توليكم العرش. أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة الجيدة وكل الخير".

وبدأت صباح اليوم السبت، المراسم الرسمية لإعلان تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا، خلفا لوالدته الراحلة، إليزابيث الثانية، في قصر "سانت جيمس" بلندن.

وبالتحديد في الـ10 صباحا بالتوقيت المحلي، بدأ اجتماع "مجلس الجلوس على العرش"، وهو مجموعة من الوجهاء من العائلة الملكية وشخصيات سياسية ودينية بينهم زوجة الملك كاميلا ونجله وليام ورئيسة الوزراء ليز تراس ورئيس أساقفة كانتنبري في قصر سانت جيمس، لإعلان تشارلز ملكا بصفة رسمية.

وتنقل المراسم في بث تلفزيوني مباشر للمرة الأولى.

وبإعلانه ملكا، تدخل بريطانيا رسميا عهدا جديدا بعد 70 عاما قضتها الملكة إليزابيث الثانية على العرش، في أطول فترة بالمملكة المتحدة.