جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء لمتابعة أعمال تطوير مشاية خليج نعمة

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة ليلية أمس الجمعة، بمدينة شرم الشيخ لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية في إطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ.



وتابع المحافظ العمل بمبنى مجلس المدينة الجديد، وهو نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي صديق للبيئة مصمم بأحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.



وشدد المحافظ، على مضاعفة ساعات العمل، وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال طبقًا لتوقيتاتها.



كما تابع الأعمال الجارية لتطوير مشاية خليج نعمة، موجها بتوحيد لافتات المحال التجارية وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، في إطار التطوير الشامل.



وتفقد أعمال إنشاء منطقة مصر القديمة بالسوق القديم، وتطوير ورفع كفاءة ساحة مسجد الصحابة ضمن أعمال التطوير الشامل للسوق القديم استعدادًا لمؤتمر تغير المناخ.





