تضاؤل فرص ميسي في المشاركة بمباراة بوليفيا

خضع قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، السبت، لفحوصات طبية لتحديد طبيعة إصابته بعدما طلب تبديله خلال مباراة الفريق أمام الإكوادور الخميس الماضي في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وتوجه ميسي، السبت، لعيادة في بوينوس أيرس حيث خضع لفحوصات، وفقا لما أعلن مدرب المنتخب، ليونيل سكالوني، في مؤتمر صحفي لاحق لمواجهة الأرجنتين والإكوادور التي فاز بها "راقصو التانجو" 1-0، رغم أن المدرب كان قد أشار إلى أن لاعب إنتر ميامي الأمريكي سيخضع للفحوصات الجمعة.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانا حتى الآن بشأن إصابة ميسي، وبالتالي من غير المعروف ما إذا كان سيسافر مع المنتخب إلى بوليفيا اليوم الأحد لمواجهة المنتخب البوليفي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.