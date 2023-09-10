إيطاليا تتضامن مع المغرب في مواجهة الزلزال المدمر

• ماتاريلا: مستعدون للمساهمة في جهود الإغاثة

• ميلوني: ندعم المغرب في هذه الحالة الطارئة

أعلنت إيطاليا عن تضامنها الواسع، اليوم، مع المغرب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأودى بحياة أكثر من 2000 شخص، فيما أصيب المئات.



وأعرب الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في رسالة بعثها إلى ملك المغرب محمد السادس، عن تعازية لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن بالمملكة.



وقال ماتاريلا: أنباء الزلزال الذي ضرب المغرب أثارت حزنا شديدا لدى جميع الإيطاليين وفي نفسي شخصيا.



وأضاف: في هذا الظرف المؤلم للغاية الذي يعيشه الشعب المغربي الصديق، أود أن أبعث إليكم والحكومة وجميع أسر الذين فقدوا أرواحهم، تعازي إيطاليا العميقة ومواساتي.



وتابع: نحن قريبون منكم بمشاعر التضامن الحقيقي ونتمنى للجرحى الشفاء التام، مع استعدادنا للمساهمة في أعمال الإنقاذ المعقدة، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.



* تضامن مع عائلات الضحايا



من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، عن قربها وتضامنها مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، ومع عائلات الضحايا والشعب المغربي.



وأعربت ميلوني عن استعداد إيطاليا الكامل لدعم المغرب في هذه الحالة الطارئة، وفقا لبيان لقصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة).



* 500 إيطالي في المغرب



من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن هناك نحو 500 إيطالي في المغرب وهم في حالة جيدة.



وأضاف تاياني، في تصريحات له: على حد علمنا لا يوجد إيطاليون بين الضحايا أو المصابين وكل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن وحدة الأزمات في وزارة الخارجية والسفارة بالرباط والقنصلية بالدار البيضاء تجيب على جميع المكالمات الهاتفية.



كما أكد نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إدموندو تشيريللي أن التعاون الدولي الإيطالي مستعد للقيام بدوره من أجل تقديم الدعم الكامل للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية.



بدوره، أعرب وزير التربية والتعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا عن تضامنه مع الشعب المغربي، مضيفاً: أفكر في عائلات الضحايا والجرحى و 200 إيطالي موجودين في المنطقة المتضررة من الزلزال المروع.



من جهته، أعرب وزير الحماية المدنية الإيطالي نيلو موسوميتشي عن القرب من الشعب المغربي في هذه اللحظة المأساوية، مؤكداً على الاستعداد لتقديم المساهمة الإيطالية من حيث الموارد البشرية والوسائل.



كما أعرب فالتر ريزيتو، رئيس لجنة العمل في البرلمان الإيطالي عن حزب إخوة إيطاليا عن "تضامنه وقربه" من الشعب المغربي في أعقاب الزلزال المدمر.



وقال ريزيتو: "في هذه الظروف المعقدة والمأساوية، أفكاري تذهب إلى ضحايا الزلزال وأسرهم. قريب من الجاليات المغربية التي تعيش في إيطاليا، وفي هذه الساعات يشعرون بالقلق على أقاربهم".



* دور الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي



من جهته، أعرب رئيس حركة 5 نجوم الإيطالية، جوزيبي كونتي، على شبكات التواصل الاجتماعي عن قرب المجموعة من الشعب المغربي في هذه اللحظة المأساوية من المعاناة والدمار.



وقال كونتي: "متأكدون من أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأكمله سيقدمون مساهمتهم التضامنية لمساعدة أمة بأكملها لتجاوز هذا الألم الكبير".