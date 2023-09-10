ميدفيديف يعلق على مواجهة ديوكوفيتش في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

قال الروسي دانييل ميدفيديف، إنه يجب عليه أن يصل إلى أفضل أداء ممكن في حال أراد التتويج بلقب ثان في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن ميدفيديف صنف نفسه بـ12 من 10 بعد فوزه المفاجئ على الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالميا وحامل اللقب، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسيكون النجم الروسي، المصنف الثالث، بحاجة لرفع نفسه على الأقل إلى 13 من 10 في حال أراد الفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ24 بطولة في "جراند سلام"، وذلك في نهائي البطولة اليوم الأحد.

وقال ميدفيديف: "أمام نوفاك تكون الأمر عادة على نفس النحو، إنه دائما يكون أفضل من المرة السابقة".

وأضاف: "على سبيل المثال، لقد تغلبت عليه في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، ثم نجح في التغلب علي في بيرسي في مباراة رائعة، كارلوس فاز عليه في ويمبلدون، لكنه نجح في الفوز عليه في سينسيناتي".

وأوضح: "نوفاك سيكون في النسخة الأفضل غدا الأحد، وسأكون بحاجة لكي أكون أفضل نسخة من نفسي إذا أردت الفوز عليه".

يذكر أن لقب "جراند سلام" الوحيد لميدفيديف جاء في نسخة عام 2021 من "فلاشينج ميدوز" حينما تغلب على ديوكوفيتش في النهائي.