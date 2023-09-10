ألمانيا توفر للناتو قاعدة لإدارة القوات البحرية في بحر البلطيق

قال قائد البحرية الألمانية يان كريستيان كاك، اليوم الأحد، إن ألمانيا عرضت على حلف شمال الأطلسي (الناتو) إمكانية إدارة القوات البحرية من مقر قيادة بحرية إقليمي في بحر البلطيق.

وأشار كاك، إلى أن الطاقم المعني بهذه المهمة مسؤول بالفعل عن مناورات السواحل الشمالية البحرية، وهي عملية تدريبات أساسية يشارك فيها 3000 شخص من 14 دولة أعضاء في الناتو، ومن المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال كاك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "هناك حاليا خطاب موجه من المفتش العام لنائب القائد الأعلى للناتو في أوروبا يوضح أنه بإمكاننا تقديم إمكانية إقامة مقر قيادة إقليمي في بحر البلطيق".

ويشار إلى أن الناتو قام بتعزيز قواته على طول الجناح الشرقي للحلف ومنطقة البلطيق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كاك: "بحر البلطيق يعد ممرا مائيا معقدا للغاية حيث به نقاط ضيقة، والكثير من الدول الساحلية، لذلك فإنه من المهم حتى في أوقات السلم إجراء تجربة فنية لتنسيق تحديد المهام".